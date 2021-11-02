В Санкт-Петербурге музыкантам запретили выступать на улице в локдаун

Комитет по культуре Петербурга запретил музыкантам выступать на улице в период нерабочих дней. Об этом пишет «Фонтанка».

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, дело в том, что контролировать соблюдение слушателями социальной дистанции и других мер по борьбе с коронавирусом невозможно. Также нет способа избежать массового скопления людей.

В локдаун комитет по культуре одобрил около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек. Теперь же было принято решение об отзыве ранее направленных согласований.

Ранее в городе образовалось столпотворение на центральных улицах. Местные жители и туристы, которые не могут посетить заведения общепита из-за отсутствия сертификата о вакцинации, пошли гулять. Так на Невском проспекте в выходные выступления музыкантов собрали толпу зрителей, которой могли бы позавидовать иные концертные площадки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.11.21

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