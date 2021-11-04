Развитие делового туризма в Петербурге несовместимо с ковид-политикой Смольного

В администрации Петербурга делают ставку на развитие делового туризма, намереваясь превратить город в «столицу конгрессов». Этому способствует укрепление отношений с ICCA. Однако неясно, как власти будут стимулировать бизнес-тревел сегмент с учетом своей ковид-политики и неопределенности по длительности пандемии. Смольный нередко запрещает или жестко ограничивает предпринимателям проведение форумов и конференций, своими действиям давая понять, что бизнес – «основной виновник» распространения COVID-19. К тому же администрация в последнее время не создает благоприятных условий для иностранных гостей. Политика Смольного сегодня больше способствует созданию предпосылок для убытков, а не развитию бизнеса.

Акцент на деловом туризме

Санкт-Петербург принял участие в форуме «Международной ассоциации конгрессов и конференций» (ICCА). Это крупная ассоциация (более 1000 организаций из 90 стран), ориентированная на поддержку глобального общения между странами и развитие деловой активности. Северная столица является ее почетным членом с 2015 года. Город на мероприятии представляла делегация Комитета по туризму.

Комтур и ICCА пришли к договоренности – создать «дорожную карту» по расширению взаимодействия и организации в Петербурге масштабных форумов, конгрессов и иных мировых событий для развития делового туризма. В Смольном видят в таком сотрудничестве перспективу, планируя закрепить за городом статус «столицы конгрессов». По словам председателя Комтура Сергея Корнеева, развитие бизнес-туризма и проведение различных мероприятий способны привлечь многомиллиардный доход.

Укрепление сотрудничества с ICCА – важный и необходимый шаг в нынешних условиях. Сфера делового туризма в 2021-м переживает кризис из-за пандемии коронавируса. Спрос на перелёты бизнес-туристов в III квартале 2021 года упал вдвое по отношению к аналогичному периоду 2019-го и на 17% по сравнению со II кварталом этого года, сообщали аналитики компании «Аэроклуб». Петербург сохранил статус одного из важнейших городов по ЖД-поездкам, доля города от всех субъектов – 11,1%, отмечали в «Туту Командировки». Однако глубина бронирования для деловых поездок по ЖД была низкой, это же касается и брони для авиаперелетов.

«В целом бизнес-тревел сегмент ещё не восстановился до уровня 2019 года. При позитивном сценарии, в котором не будет новых потрясений, полное восстановление произойдёт в течение 3 лет. При этом 15-20% мероприятий и встреч ушли в онлайн и, скорее всего, не вернутся в офлайн», – сообщали ранее в «Туту Командировки».

Но есть сомнения, что инициативы Смольного по развитию делового туризма принесут пользу городу. Препятствием может статья непродуманная ковид-политика администрации Александра Беглова, не отличающаяся ориентированностью на диалог с бизнесом.

Спорная ковид-политика Смольного

В городе одобряют для проведения крупные мероприятия, форумы и конгрессы, в основном, с госучастием, имеющие высокую репутационную составляющую для властей. Так, летом Смольный провел ПМЭФ и «Алые Паруса», игнорируя эпидобстановку с COVID-19 и критику со стороны общества. Тот же праздник выпускников проходил на фоне антирекорда Петербурга по смертности, когда фиксировалось свыше 90 умерших от ковида горожан в день.

При этом администрация Беглова зачастую не одобряет общественные и бизнес-мероприятия, блокируя их усилением антиковидных ограничений, даже несмотря на готовность предпринимателей обеспечить высокий уровень вакцинации сотрудников и соблюдение санитарных норм. Создается ощущение, что в логике Смольного бизнес почему-то является главным «виновником» распространения коронавируса. При этом своими решениями администрация города создает предпосылки для убытков городу и бизнесу, в том числе сектору делового туризма.

Как пример, отмена IX Санкт-Петербургского международного культурного форума из-за COVID-19, который должен был пройти с 11 по 13 ноября 2021 года. По масштабу он даже больше ПМЭФ (в работе участвует более 40 тыс. человек). Это одно из самых знаковых и событий в низком сезоне, позволяющее гостиницам заработать деньги. Отельеры заявляли, что мероприятие должно было загрузить гостиницы города. Однако отмена мероприятия создаст убытки и поставить под сомнение исполнение экономических планов на ноябрь.

«В низком сезоне Культурный форум был единственным драйвером загрузки гостиниц города. Для нас решение об отмене очень печальная и неприятная новость. Она ставит под сомнение результаты ноября, они могут быть хуже, чем мы планировали», – заявлял ранее РБК владелец и генеральный директор отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

В связи с отменой форума, а также введением QR-кодов, отельеры также прогнозировали негативный эффект в виде возможного полного отказа многих туристов от посещения Петербурга. Недозагрузка гостиниц напрямую ведет к потере их прибыли, как следствие и потере налоговых отчислений в бюджет. Кроме того, от таких решений страдает и ориентированный на гостиницы и туристов малый бизнес – прачечные, кафе, рестораны, экскурсионные компании и другие.

Помимо неоднозначных решений по запрету работы бизнесу, обращает на себя внимание и неорганизованность структур Смольного по созданию благоприятных условий для туристов в период антиковидных ограничений. В особенности – для иностранцев. Это имеет значение с учетом стимулирования делового туризма через сотрудничество с ICCА, так как ставка делается и на привлечение представителей бизнеса из других стран.

Можно вспомнить о системе QR-кодов, введенных властями Петербурга для посещения общественных мест. Без них нельзя будет посещать фитнес-центры и концертные площадки (с 15 ноября), уже нельзя приходить в музеи и театры, а с 1 декабря проверка QR-кодов заработает и на входе в рестораны и кафе Северной столицы. При этом под коронавирусные ограничения фактически попали иностранцы. Как ранее разъясняли в Смольном, привитые зарубежной вакциной иностранные граждане не смогут посещать в Петербурге музеи, театры и рестораны даже в том случае, если у них будет иностранный QR-код. ПЦР-тесты будут приниматься лишь при заселении в гостиницы. В конце октября «Российский союз туриндустрии на Северо-Западе» обращался к губернатору Александру Беглову с просьбой вывести интуристов из-под запретов. Однако о какой-либо реакции Смольного по данному вопросу информации пока нет. Между тем, такое решение наносит ущерб городу как «деловой столице» и лишает туристов комфорта, а рестораны и кафе существенной части прибыли. По аналитике того же Комтура, средний чек делового туриста в Петербурге составляется 142 тыс. рублей, что в четыре раза больше по сравнению с обычным гостем города.

С учетом этих обстоятельств, а также неопределенности по длительности коронавирусной пандемии и сроку существования COVID-запретов в городе, нет ясности, как Смольный собирается развивать деловой туризм и поможет ли этому сотрудничество с ICCA. Восстановление турпотока в бизнес-тревел сегменте при таких условиях может занять больше прогнозируемых трех лет.

Напомним, введение локдауна в Петербурге с 30 октября по 7 ноября нанесло серьезный финансовый ущерб туристической отрасли Петербурга. По подсчетам издания «ДП», введение QR-кодов для заселения в гостиницы и запрет на работу общепита спровоцировал отмену бронирования билетов по внутренним турам. Отток туристов в Петербурге составил 70-80%. Из-за снижения турпотока турфирмы и гостиницы города, по оценке издания, потеряли свыше 1 млрд рублей. Директор северо-западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская в беседе со СМИ отмечала, что в сегодняшних реалиях турбизнесу тяжело сохранять рентабельность. QR-коды и прочие ограничения «подкосили» отрасль. И это при том что коллективы сотрудников индустрии гостеприимства на данный момент привиты на 80%, то есть, бизнес сделал всё для того, чтобы ему разрешили работать, отмечала Шадская.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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