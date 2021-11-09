В Санкт-Петербург телефонный мошенник сбил насмерть спецназовца

Сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР) погиб при задержании телефонного мошенника. Злоумышленник сбил силовика и скрылся.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. В ней участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии.

Один из злоумышленников сел в автомобиль и сбил бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся, передает «Фонтанка».

В городе объявили план «Перехват». В результате подозреваемый был задержан.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.11.21

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