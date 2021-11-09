российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 ноября 2021, 10:29 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербург телефонный мошенник сбил насмерть спецназовца

Сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР) погиб при задержании телефонного мошенника. Злоумышленник сбил силовика и скрылся.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. В ней участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии.

Один из злоумышленников сел в автомобиль и сбил бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся, передает «Фонтанка».

В городе объявили план «Перехват». В результате подозреваемый был задержан.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.11.21

Евгений Пригожин о вопросах британской прессы: Мне неведомо, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США. / Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки». / Пять регионов продлили режим нерабочих дней. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,