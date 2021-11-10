У предложившего изменить систему госзакупок главы УСП Барабанщикова проходят обыски

В Управлении социального питания Санкт-Петербурга и у начальника ведомства Алексея Барабанщикова проходят обыски.

Следственные мероприятия проходят в УСП утром 10 ноября. Также правоохранители пришли с обыском и к главе управления Барабанщикову, после чего, по предварительной информации, чиновника увезли в неизвестном направлении. В настоящее время более подробная информация о происходящем уточняется.

Напомним, Алексей Барабанщиков открыто говорит о проблемах городской системы школьного питания и о причинах их возникновения. В одном из недавних интервью, опубликованном изданием «Деловой Петербург» 11 октября, Барабанщиков дал понять, что хаос в сфере социального питания Северной столицы, в том числе, порожден нерешительностью и непоследовательностью городских властей.

По его словам, специалисты управления на постоянной основе проводят проверки столовых и пищеблоков в школах и детских садах, регулярно сталкиваясь с разного рода нарушениями.

Многочисленные проблемы в сфере соцпитания города, как отметил Барабанщиков, связаны с занижением стоимости госконтрактов. В таких случаях говорить о закупке комбинатами современного оборудования не приходится, что несомненно отражается на качестве поставляемых продуктов. В Управлении социального питания считают, что столовые, работающие по таким контрактам, являются объектами повышенного риска.

В качестве меры реагирования чиновник предложил изменить схему закупок, отдав приоритет не цене контракта, а качеству поставляемых продуктов. Внедрение этой инициативы в перспективе может существенно изменить рынок соцпитания Петербурга.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.21

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