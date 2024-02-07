«Я плохая – ты хороший»: как Анна Ахматова «украла» стихотворение у нашей современницы

Действия пользователей «ТикТока» и администраторов ряда популярных литературных сайтов привели к курьезной ситуации: стихотворение современного автора из Петербурга Анны Ошариной «Я плохая – ты хороший» стали приписывать Анне Ахматовой. Попытки нашей современницы доказать свое авторство пока ни к чему не привели.

В частности, информацию об авторстве Ахматовой тиражирует сайт Medialeaks. «Стихотворение Анны Ахматовой «Я плохая – ты хороший» попало в мемы про любителей драматизировать. На видео блогеры пафосно читают строки и разыгрывают сцены ссор с родителями, преподавателями, девушками и парнями», – сообщает площадка. С тем же авторством стихотворение опубликовано на портале «Лит-ра».

На это обратила внимание на своей странице «ВКонтакте» поэт Стефания Данилова, друг Анны Ошариной. «Аню Ошарину я знаю с 2017-го, стихотворение ее звучало на моих первых фестивалях «Всемпоэзии» в Питере. Воровали его не раз, а теперь его «своровала» Анна свет Андреевна. Ни один ни другой сайты не отвечают. Просмотры растут как на дрожжах, в «ТикТоке» уже за 2 млн, нервы Ошариной летят к черту. Может, кто подскажет, как быть с такими курьезами? Что дальше, ошаринский текст в очередном ахматовском сборнике стотысячным тиражом?»

Отметим, Ошарина впервые опубликовала свое стихотворение на платформе Стихи.ру еще в 2010 году.

Санкт-Петербург, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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