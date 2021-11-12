Смольному оказался невыгоден конфликт с картелями рынка школьного питания

Новое разоблачительное интервью главы управления социального питания Алексея Барабанщикова расставило все точки над «i» в причинах катастрофической ситуации, сложившейся на рынке соцпита. Причиной жесткого противостояния районных администраций, комбинатов и УСП является коррупция при полном попустительстве со стороны Смольного.

В пятницу, 12 ноября, вышло уже второе резонансное интервью главы управления социального питания Алексея Барабанщикова, в котором он раскритиковал продажных чиновников на местах и позицию Смольного в целом по сложившейся катастрофической ситуации на рынке соцпита Петербурга.

Напомним, 9 ноября было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору». А уже на следующий день в офис УСП пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов и ФСБ, по итогу которых Барабанщиков был задержан.

За месяц до этого глава УСП дал большое интервью «Деловому Петербургу» с критикой в отношении как районных чиновников, так и администрации Петербурга, поскольку, по мнению Барабанщикова, Смольный препятствует реализации эффективных реформ в области организации питания школьников. После этого чиновнику предложили уволиться по собственному желанию, однако он продолжил свои попытки по улучшению работы сферы соцпита.

Вероятно, именно такая активная деятельность Барабанщикова очень мешала как чиновникам, задействованным в картельных сговорах с поставщиками, так и Смольному, не заинтересованному в качественном питании детей.

В своем последнем интервью глава УСП отметил, что его ведомство ограничено в своих возможностях и может давать лишь рекомендации. А всеми процессами по организации соцпитания управляют чиновники на местах. Так же Барабанщиков посетовал на то, что большая часть районных администраций не заинтересована в повышении качества питания для детей.

«К сожалению, большая часть районных администраций не заинтересована в том, чтобы повышать качество питания. Нужно понимать, что в городе десятилетиями выстраивалась система, в которой районные администрации постоянно работают с одними и теми же компаниями. У некоторых уже чуть ли не родственные связи образовались», – отметил Барабанщиков.

Глава УСП пришел на занимаемую должность в феврале 2020 года, качественные изменения были заметны сразу, например, в способе распределения госконтрактов. Однако инициатива Барабанщикова по переводу торгов из-под контроля районных чиновников в ведение Комитета по госзакупкам встретила яростное сопротивление со стороны местных администраций, ведь такие изменения лишали их возможности влиять на результаты тендеров и определять победителей. Сохранение дохода от коррупционной деятельности для районных чиновников оказалось важнее качественной еды для детей.

«Я думаю, уместно предположить, что некоторым предприятиям новая система невыгодна, потому что она разрушает сложившиеся связи и договоренности», – считает Барабанщиков.

Также глава УСП отметил, что на рынке за долгое время образовался огромный пласт проблем: картельные сговоры между комбинатами, лоббизм чиновников отдельным компаниям, необоснованный демпинг цен.

Барабанщиков напомнил и о том, что методы работы Комитета по государственным заказам признаны Федеральной антимонопольной службой России как одни из наиболее проконкурентных в России.

Примечательно, что обвинение по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору» вменяют не чиновникам, которые десятилетиями наживались на коррупционных схемах и «договорняках», а человеку, который изначально пришел с этим бороться. При этом давление на Алексея Барабанщикова происходит при полном равнодушии со стороны Смольного.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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