Тысячи петербургских родителей выступили за прекращение уголовного дела против Барабанщикова

Сообщество «Школьный Ревизорро» выступило в защиту экс-главы УСП Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, задержанного по делу о причинении имущественного ущерба. Редакция РИА «Новый День» публикует официальное обращение сообщества с требованием немедленно прекратить уголовное преследование в отношении чиновника.

Представители сообщества «Школьный Ревизорро», объединяющего почти девять тысяч петербургских родителей, выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Управления социального питания Санкт-Петербурга и его бывшего руководителя Алексея Барабанщикова, а также попросили средства массовой информации учитывать мнение родительской общественности и не замалчивать происходящее.

«В настоящее время задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба экс-глава УСП Алексей Барабанщиков. Однако мы убеждены, что задержание Алексея Владимировича – отчаянный ход со стороны заинтересованных лиц для противодействия беспристрастной политики чиновника. На своем посту Барабанщиков активно противоборствовал картелизации рынка и добился нужного результата – большей прозрачности закупок. Крупные тендеры стал проводить город, а не глубоко коррумпированные районные администрации, которые всегда были ключевым звеном в схемах обогащения недобросовестных операторов питания», – говорится в обращении.

Родители отмечают, что Барабанщиков также внедрил региональный стандарт организации питания в учебных заведениях Северной столицы, который был утвержден в феврале текущего года. Важно, что в разработке стандарта принимали непосредственное участие родители и эксперты. По мнению «Школьного Ревизорро», Управление соцпитания при Барабанщикове взяло вектор на открытость и честный диалог с родителями. В частности, в УСП начала функционировать «горячая линия», куда родители могут обращаться в круглосуточном режиме с любыми вопросами и замечаниями, связанными с организацией детского питания. Таким образом, благодаря деятельности Барабанщикова на посту руководителя УСП у петербургских родителей впервые за долгие годы появилась возможность влиять на качество блюд на столах в школьных столовых.

«Мы сходимся во мнении, что давление на УСП и Барабанщикова негативно скажется на ситуации с питанием в школах города. А также считаем абсурдом, что борьба с коррупцией и успешное начало реформирования сферы могут стоить свободы! Мы выступаем за немедленное прекращение уголовного дела в отношении Алексея Владимировича Барабанщикова, а также обращаемся к городским СМИ с просьбой транслировать нашу позицию, так как в этой истории было бы, как минимум, некорректно игнорировать родительское сообщество», – считают неравнодушные родители.

Напомним, Алексей Барабанщиков был задержан правоохранительными органами в минувшую среду, 10 ноября, в рамках дела, возбужденного по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Однако, по информации ряда источников, уголовное преследование экс-главы УСП напрямую связано с его деятельностью по реформированию всей системы социального питания Северной столицы и открытыми заявлениями о коррупции, поддерживаемой отдельными чиновниками и связанными с ними частными пищевыми компаниями.

Как писали СМИ, настоящая причина возбуждения уголовного дела против Алексея Барабанщикова заключается в его нежелании замалчивать правду о реальном положении рынка социального питания Петербурга и происходящего в отрасли коррупционного беспредела. Незадолго до сегодняшних событий чиновник дал резонансное интервью «Деловому Петербургу», в ходе которого он обвинил Смольный в нежелании и неспособности навести порядок в системе соцпитания. После публикации интервью Барабанщикову предложили уволиться по собственному желанию, а позже в отношении чиновника была начата служебная проверка.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.11.21

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