Адвокат Цирит заявил о политическом следе в деле Барабанщикова

Судебное заседание по делу Барабанщикова не приняло во внимание доводы стороны защиты о переводе подозреваемого под домашний арест. Защита чиновника намерена подать ходатайство о допросе высокопоставленных лиц органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Не исключается и политический характер дела. Об этом заявил адвокат экс-главы Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова Антон Цирит.

В понедельник, 15 ноября, обвиняемого в причинении имущественного ущерба по статье 165 УК РФ экс-чиновника поместили в СИЗО сроком на два месяца. Барабанщикова обвиняют в том, что он якобы по сговору с третьими лицами пролоббировал победу «КСП Красносельский» в тендере 2020 года на поставку соцпитания. Сторона защиты отмечает, что решение суда вынесено без представления доказательств вины подзащитного. Не были приняты во внимание и доводы, основываясь на которых можно было бы смягчить меру пресечения Барабанщикову, поместив его под домашний арест.

Цирит отметил, что его подзащитный исполнял указания губернатора Петербурга Александра Беглова, в том числе об укрупнении лотов, чтобы их распределением занимался комитет по госзаказу. Новая система вызвала недовольство среди комбинатов питания, поскольку она лишила их возможности получать тендеры по сговору с другими игроками рынка и районными администрациями.

«В ходе судебного заседания вставал вопрос об исполнении поручений губернатора Санкт-Петербурга, и Алексей Барабанщиков эти поручения исполнял, и это есть в материалах уголовного дела. Вообще, назначением Барабанщикова на пост были недовольны некоторые игроки рынка социального питания, были недовольны той принципиальной и открытой политикой, которую он проводил на должности начальника управления», – заявил адвокат обвиняемого.

Также Цирит добавил, что в адрес его подзащитного неоднократно поступали намеки с идеей покинуть занимаемый пост, однако он не стал следовать рекомендациям.

«Единственным способом его убрать стало уголовное дело», – пояснил представитель интересов Барабанщикова в суде.

Ситуация складывается довольно сложная, и поэтому Цирит не исключает, что к следствию будут привлечены высокопоставленные лица Петербурга.

«Я вполне допускаю, что по этому уголовному делу защитой будут заявлены ходатайства о допросе должностных лиц органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, и мы не будем смотреть на то, какие высокие должности эти лица занимают», – поделился адвокат.

О том, что инициатива по укрупнению лотов и централизации госзакупок в сфере соцпитания поступила непосредственно от градоначальника Петербурга, ранее писали СМИ. Информацию подтвердил глава комитета по госзаказу Александр Жемякин, вызванный в минувшее воскресенье на допрос по делу Барабанщикова. Он подтвердил, что экс-глава УСП занимался лишь вопросами контроля качества питания. А это может говорить о том, что претензии к чиновнику неправомерны.

Цирит не исключает, что давление на Барабанщикова носит политический характер.

«Я считаю, что здесь конечно же есть политическая составляющая, а кто боится, мне сейчас сложно сказать, но на мой взгляд совершенно точно, что здесь не только закон, но и политика», – выразил свое мнение адвокат.

Многие эксперты также сходятся во мнении, что преследование экс-главы УСП вызвала его реформаторская деятельность и готовность открыто говорить о существующих проблемах. Не исключено, что вышедшее около месяца назад разгромное интервью Барабанщикова, в котором он заявил о коррумпированности городских властей и картелизированности рынка соцпитания, стало главным поводом для возбуждения против него уголовного дела.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.21

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