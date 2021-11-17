Мобильный пункт вакцинации угнали в Ленинградской области

В Ленинградской области неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации.
Инцидент произошел в Тихвине, сообщает телеграм-канал Baza. Специальный медицинский автомобиль, принадлежащий Тихвинской городской больнице, был припаркован в Больничном проезде. В ночь на 14 ноября его угнали. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В руках злоумышленников оказался медицинский автомобиль марки ГАЗон NEXT стоимостью около 4 млн рублей. Машина оборудована системой слежения, но ее поиски пока безрезультатны.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2021, РИА «Новый День»
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