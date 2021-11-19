Барабанщиков рассказал об интересе Смольного в демпинге цен на рынке соцпита

Опубликована вторая часть интервью экс-главы Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Его он дал незадолго до задержания, но материал не был опубликован из-за отказов со стороны городских СМИ. Рассказ бывшего чиновника о коррупции на петербургском рынке социального питания оказался слишком откровенным, и журналисты не захотели его публиковать, опасаясь мести со стороны заинтересованных лиц.

В новой части интервью, которую опубликовал bloknot.ru, Барабанщиков рассказал о крайне странной системе родительских платежей за питание детей в школьных столовых. Из-за нее родители вынуждены ежедневно переплачивать за предоставляемую пищу, а куда уходят эти «лишние» деньги – неизвестно.

Смольный ежегодно устанавливает базовую цену за школьный рацион. Так, завтрак стоит 63 рубля, стандартный обед – 110 рублей, а комплексный – 173 рубля. Именно такие деньги должны тратиться комбинатами на организацию питания каждого ребенка.

«То есть мы не просто даем детям калории, а кормим их так, чтобы удовлетворить потребности растущих детских организмов во всех необходимых веществах. Отсюда требования к качеству продуктов, запреты на ряд блюд и технологий приготовления, отсюда, например, вытекает требование о наличии на столах свежих фруктов. При этом стоимость устанавливается исходя из цен на продукты, затрат на персонал, амортизацию оборудования и так далее», – рассказал Барабанщиков.

Эти же суммы используются для расчета начальной стоимости контрактов при проведении тендеров на организацию детского соцпитания. Но в ходе торгов они могут быть снижены, в текущем году это происходило регулярно. В результате затраты комбинатов на рационы падают до 65%.

Вот только родители учеников средних и старших классов обязаны платить по установленным Смольным ценам, а тот, в свою очередь, расплачивается с поставщиком по заниженным. Куда исчезает разница между номинальной и реальной ценой школьного питания неизвестно.

«И это будет экономия на здоровье детей. А родители, кстати, платят всю сумму целиком. Если частный комбинат выиграл тендер с большим снижением, и стоимость дневного рациона у него составляет, скажем, 60 рублей вместо 173, то родители все равно будут платить 173 рубля», – заявил Барабанщиков.

По факту получается, что городскому правительству выгоден демпинг цен, который негативно отражается на качестве школьной пищи.

«Конечно, какая-то экономия тут возможна, но дело в том, что в рекомендованной стоимости завтраков, обедов, рационов стоимость продуктов – это примерно 40% от общей стоимости. А остальное – это зарплаты персонала, закупка и амортизация дорогостоящего оборудования, логистика и так далее. На чем тут экономить? На зарплатах, чтобы обеды готовили люди без квалификации с соответствующим отношением из-за копеечной зарплаты? Или на логистике, может быть? Пускай продукты возят в обычных грузовых машинах без соблюдения СанПиНов и хранят открытым способом на обычных складах. И оборудование пускай не закупают? Невозможно сэкономить в два раза, просто оптимизируя работу с поставщиками, придется жертвовать качеством», – рассказал экс-глава УСП.

Очевидно, что раскрытие подобных нюансов системы петербургского соцпита может вызвать у горожан серьезные вопросы к Смольному. Заинтересованным в сокрытии такой информации лицам выгодно скомпрометировать Алексея Барабанщикова и лишить его возможности свободно общаться с журналистами. Вероятно, именно по этой причине он был не просто уволен, а предварительно задержан, после чего отправлен в СИЗО.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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