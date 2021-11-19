Эксперты раскритиковали зоопарк в «Горской»: никто не приедет смотреть на мучающихся тигров в клетках

В Смольном обсуждают возможность создания огромного зоопарка, дельфинария и океанариума в «Горской» по инвестпроекту компании «Лидер» для привлечения туристов и развлечения петербуржцев. В правозащитных организациях на идею смотрят с ужасом. В цивилизованных странах строить зоопарки давно считается негуманным и жестоким делом. К тому же они способствуют теневой торговле животными. По мнению экспертов, «зоопроект» потенциально убыточен, так как мало кто поедет смотреть на мучающихся в неволе. И если губернатор Александр Беглов уважает жителей города, то обязан провести общественные обсуждения по строительству зоопарка.

Миллиарды на клетки для животных

Компания «Лидер» предложила Смольному инвестпроект по созданию туристического кластера на территории бывшей промзоны «Горская» в поселке Лисий Нос. Он предполагает строительство гостиничного и SPA комплексов, детской развлекательной зоны, аквапарка, а также зоопарка, дельфинария и океанариума. Общая стоимость проекта оценивается в 77,4 млрд рублей. Инвестор предлагает реализовать его с применением механизма ГЧП и привлечением федерального финансирования (предварительно 14 млрд – прим. ред).

Особое внимание уделяется зоологической инфраструктуре, ориентированной на привлечение иностранных и российских туристов. Считается, что она будет востребована для культурно-просветительского отдыха, а также организации исторических, экологических и научных туров. Планируемый масштаб зоопарка – 60 га, с заселением его 11 000 экземплярами животных (более 1000 видов) в открытых и закрытых вольерах, а также выставкой около 80 000 растений. Дельфинарий и океанариум инвестор хочет объединить в единый биологический комплекс, разместив его на площади 3 га и заселив более чем 7000 представителями морской, озерной, речной и океанической флоры и фауны. Если проект будет одобрен в Смольном, то компания «Лидер» обещает спроектировать и построить все за 4 года.

В Петербурге уже есть зоопарк – «Ленинградский», один из старейших в России. И сегодня у многих жителей города он не вызывает «восторга»: как по причине его ужасного состояния, публиковавшихся ранее сообщений о смертях питомцев, так и из-за изменившегося отношения к зоотематике в целом. Многим жителям не доставляет удовольствие смотреть на томящихся в неволе и мучающихся животных. РИА «Новый день» решило выяснить – будет ли востребован новый зоопарк и в каком виде, стоит ли городу рассчитывать на турпоток?

«Варварские инвестиции»

Новость о строительстве гигантского зоопарка и дельфинария вызвала ужас у опрошенных РИА «Новый день» зоозащитников. Так, эксперт по общественной организации «Голоса за животных» Оксана Данилова считает, что содержать животных в неволе ради развлечения посетителей – негуманно.

«Создание нового зоопарка и спроса на разведение диких животных в неволе, с дополнительной покупкой где-то диких животных у охотников или в питомниках – это очень жестоко. Мы обрекаем животных на существование в клетках на протяжении всей жизни», – подчеркнула Данилова.

И это не только личная позиция, мнение представителя отдельно взятой организации – это уже общемировой тренд. В цивилизованных странах давно стали отказываться от зоопарков с вольерами в пользу создания национальных парков. Людям разрешено лишь ходить по огороженным тропинкам и не допускается вмешательство в среду обитания животных. Не поддерживается и отлов морских обитателей для дельфинариев и океанариумов по тем же причинам. Собеседница редакции считает, что этот тренд сыграет против проекта и сделает его убыточным – туристы вряд ли станут поддерживать варварство. Не поедут массово из-за рубежа смотреть зверей в клетках, да и российские туристы «из глубинки» вряд ли заинтересуются поездкой в Лисий Нос.

«Если инвесторы будут считать, что они таким образом создают какой-то туристический кластер, и рассчитывают на прибыль от туристов, то само собой это предприятие будет убыточно. Потому что дельфинарии во всех скандинавских странах либо запрещены уже, либо все идет к тому, чтобы в течение пары лет их закрыть. Общество созрело до того, чтобы те животные, которые сейчас существуют, они дожили свою жизнь, а новых животных не приобретать и не отлавливать. В Финляндии уже запрещены дельфинарии, даже имеющийся дельфинарий был закрыт под давлением общественности, а животные размещены в реабилитационных центрах, то есть в естественных условиях под присмотром человека. В Канаде тоже запрещены дельфинарии. Насколько я знаю, в Норвегии и в других европейских странах все идет к тому, что, либо уже запрещены, либо скоро будут запрещаться», – отмечает эксперт.

Данилова считает строительство зоопарка вредным для животных. Они не смогут удовлетворить свои естественные потребности в движении, сформированные миллионами лет эволюции. Представителям из тропических зон или из субтропиков невозможно будет обеспечить достаточный комфорт. Зимой звери и птицы будут вынуждены жить в закрытых и тесных помещениях. Вряд ли будут думать о «семейном размещении» стайных и стадных животных. Эксперт с сожалением констатировала, что такие парки строятся только для прибыли, а инвесторы и власти не задумываются о том, какие проблемы они создают их обитателям – живым и чувствующим существам.

«<…> А зоопарки у нас обычно размещают по одному-двум животным, речь о естественной психике и социальном устройстве животных не идет, там больше заботятся о получении прибыли. Привлечь как можно больше видов животных на как можно большей территории, получить больше денег и потратить меньше денег», – обрисовала типичную «бизнес-схему» подобных объектов собеседница издания.

По аналогичному принципу существуют дельфинарии. Животных отлавливают не для научных целей и просвещения, а для продажи в подобные «коммерческие дельфинарии» или в Китай. Коммерсанты просто делают огромные деньги, подытожила Оксана Данилова.

Беглов должен проявить уважение

Против строительства парка высказался председатель общественной организации «Альянс защиты животных» Юрий Корецких. Эксперт также считает содержание зверей в клетках на потеху посетителям негуманным и жестоким, сулящим только вред животным. Помимо этого, такие зоопарки способствуют развитию теневой торговли зверьми.

«Во всем мире идет отказ, тенденция такая, что отказываются страны, люди от развлечения за счет диких животных, и строить очередной крупный объект, который будет на себя притягивать тысячи новых животных – это неправильно. Это создает теневой рынок незаконного оборота диких животных, потому что их тоже будут стараться отлавливать и как-то продавать в этот зоопарк. В этом нет ничего гуманного и прогрессивного, и такой красивый город, как Санкт-Петербург, построив этот зоопарк, сделает шаг назад, а не шаг вперед», – отметил Корецких.

Собеседник редакции считает, что вопрос строительства зоопарка – общественно важная тема, а губернатор Петербурга Александр Беглов должен согласовать проект с жителями.

«<…> Такое масштабное строительство нужно согласовывать с жителями, как минимум должно вестись какое-то публичное обсуждение, необходим ли городу очередной зоопарк или нет. И если губернатор или мэр относятся с ответственностью и уважением к жителям, то, прежде всего, должны спросить у них, надо им это или нет, а потом уже вкладывать такие огромные деньги в строительство», – заявил глава «Альянса защиты животных».

Эксперт также выразил уверенность, что новый зоопарк не увеличит туристическую привлекательность города. Наоборот, он вызовет отторжение у людей. Сегодня культурный уровень туристов вырос и многие просто не поедут в Петербург, чтобы не поддерживать подобные заведения.

В сложившихся обстоятельствах остается надеяться, что Смольный прислушается к общественности и не погонится за прибылью, причем сомнительной, вопреки интересам общества и здравого смысла, поставив на кон жизни тысяч животных. Городу не нужен еще один зоопарк, похожий на «Ленинградский», где животным не будут обеспечены достойные условия. Вместо зоопарка инвестиции можно направить на действительно нужные вещи, в которых город нуждается – возведение детских садов, школ и поликлиник, строительство дорог и развязок. На расселение коммунальных квартир, ремонт зданий. В противном случае Петербург легко может утратить статус культурной столицы, получив взамен негласное прозвище «столицы варваров». А Смольный окончательно потеряет уважение жителей города.

Получить оперативный комментарий у компании «Лидер» не получилось – редакция РИА «Новый День» готовит запрос.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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