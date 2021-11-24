В Петербурге умерла трехлетняя девочка после отказа родителей от госпитализации

В Санкт-Петербурге скончалась трехлетняя девочка, родители которой написали отказ от госпитализации. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, девочке стало плохо в детском саду. Ребенок жаловался на боль в животе и тошноту. Отец забрал дочку домой, в дороге малышке стало хуже. Тогда мужчина вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики рекомендовали положить девочку в больницу, однако родители написали отказ от госпитализации, решив понаблюдать за самочувствием дочери дома. Через некоторое время ребенку стало хуже, врачи после оказания реанимационных действий констатировали смерть несовершеннолетней.

Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Причину смерти ребенка установит экспертиза.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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