В Санкт-Петербурге женщина упала в шахту лифта и пробыла там всю ночь

В Санкт-Петербурге женщина упала в шахту лифта в торговом центре и дождалась помощи только утром. Прокуратура проводит проверку.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в торговом центре на улице Бухарестская. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.
О случившемся написали местные СМИ. «По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа, где расположен развлекательный центр, накануне поздно вечером. В нем в этот момент находилась 25-летняя женщина», – сообщает «Фонтанка».
Пострадавшую обнаружили только утром. Сейчас она находится в больнице.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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