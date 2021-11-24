В Санкт-Петербурге женщина упала в шахту лифта и пробыла там всю ночь

В Санкт-Петербурге женщина упала в шахту лифта в торговом центре и дождалась помощи только утром. Прокуратура проводит проверку.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в торговом центре на улице Бухарестская. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.

О случившемся написали местные СМИ. «По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа, где расположен развлекательный центр, накануне поздно вечером. В нем в этот момент находилась 25-летняя женщина», – сообщает «Фонтанка».

Пострадавшую обнаружили только утром. Сейчас она находится в больнице.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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