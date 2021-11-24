Смольному напомнили о снежном коллапсе 2019 года после утреннего «апокалипсиса» на дорогах

Каждый год в Санкт-Петербурге возникают проблемы с ликвидацией последствий снегопадов. По мнению члена совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Германа Владимирова, это уже не новость. Он прокомментировал утренние пробки в городе и отсутствие снегоуборочной техники.

24 ноября в Северной столице наступила настоящая зима – дороги и тротуары с раннего утра покрылись слоем снега и наледи. В итоге сразу в нескольких районах города появились пятибалльные пробки. По данным «Яндекс.Карт», на это сильно повлияли и дорожные работы. Уже к 9:00 специалисты зафиксировали более десятка дорожно-транспортных происшествий.

Герман Владимиров прокомментировал ситуацию, отметив, что проблемы с уборкой снега в городе появляются на регулярной основе. Власти Петербурга просто не готовы к снегопадам.

«То, что происходит сегодня, – это, конечно, не глобальный показатель. Все-таки массового вала снега сегодня не было. Да, выпал снег ночью. Да, сейчас уже подтаял. И действительно – были пробки», – отметил Владимиров в комментарии Live24.ru.

Смольному стоит создать рабочие группы, которые будут оперативно реагировать на изменения погоды, считает Владимиров. Он напомнил о снежном коллапсе 2019 года, когда городские власти не подготовились к зимним холодам.

«Как не полетели головы у руководства Петербурга, я не знаю. Город тогда утопал в грязи и снегу, коммунальщики работали очень плохо», – сказал Владимиров.

По словам представителя Совета при губернаторе Ленобласти, он не опоздал на работу, так как выехал заранее и знал, где можно объехать трудные участки дороги. Правда, все равно пришлось простоять в пробке.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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