Пробил час для искусства: в Петербурге состоялась премьера музыкально-литературного концерта по новелле Андрея Логинова Постановку с историческими мотивами показали на Большой сцене Петербургской филармонии

В столетний юбилей Филармонии им. Д.Д. Шостаковича прошла мировая премьера литературно-музыкального концерта «Час пробил!». Произведение было поставлено на Большой сцене учреждения по одноименной новелле Андрея Логинова. Проект воплощен при поддержке фонда «Краски жизни» и ее основателя Виолетты Пригожиной.

Нестандартную постановку, в которой переплетаются сразу два вида искусства – музыка и литература, тщательно готовили несколько месяцев. В реализации поучаствовало множество талантливых молодых и опытных артистов и музыкантов. Источником вдохновения для автора стала реальная история, произошедшая в Петербурге больше века назад.

Вдохновение сквозь века

События, послужившие основой сюжета, начались еще в начале XX века. Именно тогда жил и творил известный композитор Игорь Федорович Стравинский. Возможно, он не стал бы композитором, если бы судьба не свела его с маэстро. Николай Андреевич Римский-Корсаков стал для молодого музыканта чутким наставником, практически вторым отцом.

Фото Ксении Орловой

Стравинский боготворил своего наставника. Тем трагичнее стала для него потеря: Римский-Корсаков скончался летом 1908 года от инфаркта миокарда. Горечь утраты композитор выразил в «Погребальной песни» – музыке для большого симфонического оркестра тройного состава. Это уникальное по силе произведение прозвучало лишь раз, в Петербурге в 1909 году. После чего партитура исчезла, и вплоть до 2015 года считалась утерянной.

Невероятная случайность вернула миру искусства эту жемчужину: ноты нашли в архивах библиотеки Санкт-Петербургской консерватории. В 2016 году мир снова смог услышать «Погребальную песнь» в исполнении оркестра Мариинского театра. Яркое событие вызвало интерес у ценителей искусства из разных стран.

Андрей Логинов, больше известный как мастер боевых искусств, также впечатлился этой историей и написал новеллу. С его новым произведением в первую очередь ознакомились друзья и близкие. Они признали, что литературные строки прекрасно сочетались бы с музыкой. Так появилась мысль поставить новеллу на сцене.

Идея получила поддержку

Большую помощь в воплощении задумки автору оказала Виолетта Пригожина. С Андреем Логиновым ее связывает давнее знакомство. Ранее авторы проводили совместные мероприятия: выставки картин и презентации книг.

В прошлом медик, а теперь – художник, галерист и меценат, Виолетта Кировна не только сама занимается искусством, но и помогает другим талантливым авторам. Созданный ею Фонд поддержки искусства «Краски жизни» даже в пандемию не прекращал работу, проводя мероприятия для художников в онлайн-режиме. Также галерея реализует важные социальные проекты, например, конкурсы и акции в поддержку медицинских центров.

Произведение Андрея Логинова впечатлило Виолетту Кировну глубоким идейным посылом. В нем раскрывается весь смысл взаимоотношений учеников со своими наставниками.

«В трудах поймете, час Ваш пробил…», – такими словами в новелле напутствует Римский-Корсаков молодого Стравинского.

«Сейчас мы не так понимаем слово «учитель», как должны были бы понимать. Учитель – это высокое слово, это мудрость, знания, опыт», – рассказала Виолетта Пригожина на пресс-конференции, предварявшей концерт.

Грандиозная премьера

Премьера произведения стала одной из самых ожидаемых новинок осени. Музыкантов и артистов встретил полный зал ценителей классической музыки. Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова исполнил произведения И. Стравинского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского и других известных классиков. Также народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабародоков исполнил на фортепиано музыку, созданную специально для концерта.

Фото Ксении Орловой



Мелодии перемежались отрывками из новеллы Андрея Логинова. Сюжетную линию Стравинского и его наставника читал актер Иван Батарев, известный зрителям по ролям в кинофильмах «Чужой», «28 панфиловцев» и «Ржев». Линию сотрудников библиотеки, нашедших знаменитое произведение, зачитала актриса ТЮЗа Анна Мигицко. Композиции в унисон с выразительным чтением не оставили равнодушными ни одного зрителя.

«Спасибо за возвращенную миру музыку. Вдумайтесь: «Погребальная песня» прозвучит в нашем городе, в Петербурге, всего в третий раз. Впервые ее исполнили, провожая учителя. Второй раз – когда нашли ноты. Не откладывайте на завтра, доставьте себе удовольствие послушать песню сейчас», – высказался со сцены автор новеллы.

Отрывок уникального произведения прозвучал в завершении постановки. Много лет назад, после утраты партитуры Стравинский не стал восстанавливать ее по памяти. Как отмечал Андрей Логинов в своей новелле, композитор не оглядывался на прошлое и не мучил себя мыслями о будущем, он предпочитал жить настоящим. В наши дни музыку по найденным нотам реконструировали специалисты.

Фото Ксении Орловой



После окончания концерта публика искупала в овациях и цветах всех, кто причастен к работе над ним. На мероприятии присутствовали друзья и близкие Андрея Логинова и Виолетты Пригожиной, которые также не скрывали восхищения, поздравляя авторов с успешной премьерой. Благодаря стараниям неравнодушных к истории и искусству энтузиастов Петербург смог услышать не только уникальное музыкальное произведение, но и узнать историю его создания.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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