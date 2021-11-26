Самолет совершил экстренную посадку из-за родившегося на борту ребенка

Самолет, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Узбекистан, приземлился в Нижнем Новгороде. Одна из пассажирок родила ребенка.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» направлялся из северной столицы в город Наманган. Неожиданно у пассажирки начались роды.

Командир принял решение совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Ребенок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно», – сказал собеседник агентства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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