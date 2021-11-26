Под Архангельском смыло построенный летом мост

В Архангельской области смыло новый мост, на который давали гарантию в 50 лет. От большой земли отрезаны пять поселков. Региональный минтранс проводит проверку.

Понтонный мост через реку Емцу в Холмогорском районе был построен в июне 2021 года. Подрядчик обещал, что мост прослужит более 50 лет. Однако переправа не продержалась и полугода.

По словам местных жителей, мост повредила шуга – образовавшийся на реке лед, передает 29.ru. В результате 209 человек, проживающих в пяти деревнях, были отрезаны от большой земли. Для восстановления сообщения рядом с разрушенным мостом собираются продолжить зимник.

Министерство транспорта Архангельской области проводит проверку. Ожидается, что на место в ближайшее время приедут представители районной администрации и специалисты подрядчика, который возводил мост.

Архангельск, Зоя Осколкова

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