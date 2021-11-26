Больница №40 Курортного района оказалась в заложниках у системы соцпитания Петербурга

Второй год подряд рынок социального питания Санкт-Петербурга лихорадит от скандалов – раскрываются картельные сговоры комбинатов питания, коррупционные схемы распределения госконтрактов, возбуждаются уголовные дела. Но в абсолютном большинстве случаев это касается сферы детского соцпита.

За три года Федеральной антимонопольной службой было раскрыто семь картельных сговоров при распределении госконтрактов на организацию питания в школах и детских садах. СМИ регулярно рассказывают о жалобах родителей школьников и дошкольников на качество питания в столовых образовательных учреждений. Надзорные органы города держат на особом контроле пищеблоки школ и детских садов.

Тем временем в тени остается сфера социального питания в больницах Петербурга, хотя обслуживают их те же комбинаты, что регулярно фигурируют в скандалах на рынке детского соцпита. И проблемы у петербургских больниц с операторами питания не менее серьезные. Так, в крайне затруднительном положении оказалась больница №40 Курортного района, в том числе принимающая больных COVID-19. Медучреждение является одним из самых обеспеченных в Петербурге и получает щедрое финансирование из бюджета, но в течение года никак не может организовать качественное питание больных. Нередко в соцсетях можно встретить комментарии бывших пациентов и их родственников следующего содержания:

«Питание ужасное! Сын лежал в детской реабилитации весной. Дети кушают доширак, т.к. местную еду невозможно есть. Пришлось подключить всю родню, чтобы он там хоть что-то имел возможность кушать. Сама тоже не смогла съесть обед сына. Палаты за 3 недели убрали дважды. Мама лежала тоже и свекровь. Обе дети послевоенного времени, в еде неприхотливы совсем, но кушать там не могли», – рассказала одна из петербурженок.

Не лечебная диета

До весны 2021 года больница №40 самостоятельно готовила пищу для своих пациентов, закупая сырье у поставщиков. Однако с весны система питания изменилась – теперь в медучреждение трижды в день привозят готовые блюда от стороннего комбината.

Первый тендер был проведен в феврале-марте, его начальная стоимость составила 39 миллионов рублей. Но торги не состоялись, по какой-то причине все городские комбинаты соцпита их проигнорировали, заявку подал только «Артис-Детское питание», специализирующийся на обслуживании школ и детских садов Петербурга. Отсутствие конкурентов позволило комбинату заключить контракт по максимально выгодной цене. Только щедрое финансирование не гарантировало качество поставок.

Проблемы с услугами «Артис-Детское питание» начались практически сразу. Судя по всему, руководство больницы №40 сперва попыталось решить проблему путем переговоров, но безуспешно. Так, первая официальная претензия медучреждения к поставщику датирована 17 июня, но относится к апрельским поставкам.

«По итогам оказания услуг в апреле месяце 2021 года Заказчиком установлено ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а именно: расхождение в весе порций, фактически поставленных с массой, указанной в Приложении №1 к Техническому заданию «Цикличное семидневное меню по диетам». Масса готового блюда меньше массы установленной в меню. Порции питания, не соответствующие условиям Контракта, не были приняты Заказчиком», – говорится в претензии Больницы №40 к «Артис-Детское питание» от 17 июня 2021 года.

Больница оценила нанесенный ущерб в 212 тысяч рублей. Для сравнения: в соответствии с контрактом стоимость полноценного суточного неспециализированного рациона для взрослого пациента, куда входят первый и второй завтраки, обед, полдник и ужин, составляет порядка 360 рублей. Таким образом только за апрель больницей было забраковано почти 600 полноценных рационов.

После запоздавшей на три месяца первой претензии руководство больницы начало действовать более решительно. Претензии по июльским поставкам в адрес «Артис-Детское питание» были направлены сразу по окончании месяца. Основные нарушения все те же – недовес блюд. К ним добавилось несоответствие питания требованиям качества и безопасности, но без указания конкретики. За июль больница отказалась от рационов на сумму свыше 103 тысяч рублей.

В претензии было особо отмечено, что пища доставляется с комбината на непредназначенных для этого автомобилях.

«В частности при приемке Товара установлено, что покрытие внутри автомобилей, доставивших питание, имеет загрязнения, потеки, выполнено из фанеры, что не позволяет надлежащим образом обрабатывать поверхность. Разделом IV Технического задания «Условия транспортировки питания» установлено, что транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, в исправном состоянии. Внутренняя поверхность должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции», – подчеркивается в претензии Больницы №40 к «Артис-Детское питание» от 13 августа 2021 года.

Параллельно в июле больница №40 провела еще один тендер на поставки питания на 39 миллионов рублей. И история повторилась – все городские комбинаты проигнорировали торги, заявку подал лишь «Артис-Детское питание», который и взял без помех контракт по максимально выгодной цене.

Кулинарные эксперименты, опасные для жизни

Подход победителя тендера к выполнению взятых обязательств не изменился, зато руководство больницы №40 начало фиксировать нарушения максимально подробно. Так, в соответствии с приложенной к претензии ведомостью, 4 августа в больницу на ужин привезли 52 порции творожных запеканок, вот только заказ был на 58 порций.

22 августа на обед в качестве «горячего» пациентам больницы предлагались суп рассольник и отварное мясо, но привезли «горячее» уже холодным. В тот же день на ужин больница заказала 28 порций говяжьего гуляша общим весом 2,94 килограмма. По факту «Артис-Детское питание» привез 2,16 килограмма, недовес составил 26,5%. Гарниром к гуляшу шли макароны. Общий вес 28 порций должен был составить 5 килограммов, по факту поставщик привез только 3 килограмма, недовес составил уже 38,5%.

Если перевести общий вес макарон в нужное число порций, получается, что на каждого взрослого человека приходилось чуть более 100 граммов. Для сравнения: в соответствии с требованиями Роспотребнадзора ученикам 1-4 классов на обед полагается 200 граммов макарон. Более того – то, что «Артис-Детское питание» поставил под видом макарон руководством больницы, описано как «блюдо, слипшееся в единую вязкую массу».

27 августа больница на обед заказала картофельное пюре и молоко. «Артис-Детское питание» заказанное привез вовремя и в полном объеме, но обе позиции оказались прокисшими.

30 августа на обед пациенты должны были получить уже знакомый говяжий гуляш. В качестве гарнира, в зависимости от диеты, прилагались макароны, пюре и гречка. На этот раз недовес гуляша составил уже 60%, а в претензии это описывается как «блюдо жидкой консистенции, практически отсутствует мясо». Макароны вновь оказались «слипшейся единой массой», пюре было все также прокисшим, лишь к гречке у больницы не возникло нареканий касаемо качества и веса – ее не привезли вовсе.

В сентябре кулинарные эксперименты «Артис-Детское питание» на пациентах больницы №40 продолжились. Так, 10 числа на обед комбинат привез овощное рагу без овощей, плов без мяса и борщ без свеклы. 13 числа по пути в больницу из заказа исчезло 5 паровых котлет. А 21 сентября лечебное учреждение отказалось от всей партии обеденных супов, так как их привезли в, мягко говоря, неподходящей таре.

«Термосы из нержавеющей стали – отсутствуют уплотнительные резинки, корпус мятый, отсутствуют замки, повреждены ручки. Термосы имеют загрязнения, жирный многодневный налет», – говорится в претензии Больницы №40 к «Артис-Детское питание» от 13 августа 2021 года.

Приведенные в пример нарушения не единственные, но самые яркие, и они регулярно повторялись на протяжении августа-сентября. Вероятно, они же присутствовали в поставках «Артис-Детское питание» и ранее, но не фиксировались больницей столь подробно.

Опасно для здоровья

Особо выделяются нарушения, которые представляют опасность здоровью пациентов больницы №40. Например, 29 сентября комбинат привез на завтрак порцию сливочного масла, а при приемке на нем обнаружились пятна черной плесени.

Самый серьезный инцидент произошел 29 августа. На завтрак медучреждение заказало три порции геркулесовой каши для пациентов с низкокалорийной диетой. Такая диета прописывается больным с сильным ожирением либо с диабетом, в следствие чего в блюдах категорически запрещен сахар. Но в тот раз «Артис-Детское питание» проявил щедрость и по собственной инициативе добавил в кашу для диабетиков сахар. Нарушения «Артис-Детское питание» – это не просто обвесы, низкое качество продуктов и грязь, это опасность здоровью пациентов больницы №40. И очевидно, что пациентов от этой опасности необходимо защитить.

Каждая из претензий больницы является весомым основанием для разрыва контракта с «Артис-Детское питание», но этого не происходит. Более того, 22 октября завершилось подведение итогов нового тендера на организацию питания в медучреждении, и единственным участником торгов вновь оказался «Артис-Детское питание».

По какой причине комбинат до сих пор не отстранен от работы в больнице №40 Курортного района объяснить рационально просто невозможно. За допущенные нарушения предприятие, судя по обычной практике, не только давно должно лишиться контракта, но и быть внесено в Реестр недобросовестных поставщиков. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что у «Артис-Детское питание» могут иметься высокопоставленные покровители в руководстве города.

О подобных связях комбинатов с чиновниками ранее уже говорил экс-руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Но вскоре после своего первого интервью о коррупции на рынке соцпита Барабанщиков получил уголовное дело и был спешно уволен губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По информации СМИ, бенефициаром задержания и увольнения чиновника может являться другой крупный комбинат соцпита «Фирма Флоридан». Ранее на предприятии работала жена Игоря Захватова, одного из так называемых спецпредставителей Беглова, через которого бизнес не самыми законными способами решает свои вопросы. Что показательно, именно при Барабанщикове в Петербурге были раскрыты два картельных сговора между «Фирмой Флоридан» и «Артис-Детское питание» на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Учитывая приведенные факты, не исключено, что именно благодаря таким связям и контактам «Артис-Детское питание» продолжает поставлять некачественную еду в больницу №40, не опасаясь каких-либо последствий.

Для прояснения сложившейся ситуации редакция РИА «Новый День» готовит соответствующие запросы в больницу №40 Курортного района, Генеральную прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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