Губернатор Беглов не нашел проблемы в подорожании проезда в метро Петербурга

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга является «гостевым тарифом». Такое мнение высказал губернатор города Александр Беглов.

Как стало известно, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Петербурге произойдет в 2022 году. Подорожание коснется разовых поездок: за один жетон в метро придется отдать 60 рублей, за билет в автобусе – 60 рублей. Изменится стоимость и поездок по «Подорожнику». Проезд в одну сторону обойдется жителю города в 45 рублей, а в наземном транспорте – 40.

Беглов в изменении цен на проезд в общественном транспорте проблем не нашел и назвал это «гостевым тарифом».

«Можно сказать, что это «гостевой тариф». Доля таких поездок в общественном транспорте Петербурга не превышает 15%. Им пользуются порядка 10% пассажиров», – указал градоначальник в эфире телеканала «78».

Стоит указать, что стоимость проезда в московском метро тоже изменится, но даже по специальной «Карте петербуржца» пользоваться метрополитеном в Северной столице будет дороже. Подобная «дискриминация» жителей Северной столицы заключается не только в стоимости тарифов, но и в качестве предоставляемых услуг. Петербургский метрополитен использует преимущественно устаревшие вагоны (за исключением «зеленой ветки»), лишенные современных технологий.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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