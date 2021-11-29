В Петербурге мужчина выпал с 16-го этажа и упал на прохожего

В Санкт-Петербурге произошел несчастный случай. Мужчина выпал с балкона многоэтажки и упал на прохожего.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел накануне за час до полуночи. Мужчина вышел на балкон дома на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе.
По неизвестной причине он упал с 16-го этажа и рухнул на прогуливающегося внизу прохожего. В результате выпавший с балкона мужчина погиб, попавший под него прохожий выжил и отделался лишь ушибами.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, упавший с 16-го этажа человек был трезвым.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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