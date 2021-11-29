В Петербурге пьяный хулиган угнал каток и врезался в припаркованные машины

В Санкт-Петербурге мужчина угнал дорожный каток и протаранил припаркованные автомобили. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. Местные СМИ опубликовали видео, на котором мужчина управляет катком, а за ним бегут еще два человека. Один из них забирается на каток и пытается перехватить управление, но в этот момент дорожная техника врезается в припаркованные машины.

Как стало известно, угонщик был пьян. Он похитил каток, стоявший на проспекте Ветеранов, и зигзагами поехал в сторону Петергофа. Как рассказал начальник участка асфальтоукладки, хулиган был опытный и знал, как управлять техникой. Рабочие сами задержали злоумышленника и передали правоохранителям.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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