Налоги и рост цен рискуют ввергнуть Петербург в еще большую нищету на фоне роста инфляции

Повышение зарплат петербуржцев на 5% не спасает ситуацию, которая сложилась в Северной столице благодаря новым инициативам Смольного. Речь идет о повышении налогов на землю и резкого роста цен на продукты.

Средняя зарплата петербуржца, по данным сервиса HeadHunter, составляет в среднем 58 тыс. рублей. Однако уровень инфляции катастрофически растет и, по прогнозам ЦБ, поднимется до 7,4-7,9%, сводя на нет якобы достойную для многих зарплату.

Подливает масла в огонь и администрация Петербурга под руководством Александра Беглова. В начале ноября депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение налоговой ставки на сельскохозяйственные земли с 0,1% до 0,3% и на участки под жилыми домами с 0,01% до 0,05%. Большинство парламентариев высказались за, но были и противники.

По словам депутата от КПРФ Александра Рассудова, сегодня не самая благоприятная обстановка для увеличения налогов и в его словах есть доля правды.

Ведь Петербург входит в десятку регионов, в котором население находится за чертой бедности. Решение Смольного поднять налоги напрямую ударит по кошелькам и без того ввергнутых в нищету горожан.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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