Петербуржцы начинают свой день с преодоления полосы препятствий из-за неубранного снега

У жителей города начинает складываться впечатление, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил превратить город в «горнолыжный курорт».

Несомненно, начинать день с зарядки весьма полезно для здоровья. Впрочем, делать так или нет – личное дело каждого. Между тем, этим утром петербуржцам попросту не оставили выбора. Вместо домашних упражнений с гантелями горожанам приходится проходить настоящую полосу препятствий, достойную зрелищного шоу с хорошим выигрышем на кону. Только вот жителям Санкт-Петербурга, по милости коммунальщиков, приходится преодолевать все испытания просто для того, чтобы попасть на работу, а иным нужно еще и успеть перед этим отвести ребенка в детский сад или школу.

Препятствия встречают жителей Северной столицы уже на выходе из подъезда. Задача добраться от своего дома до автобусной остановки превращается в нешуточное испытание. Дело даже не в том, что нужно умудриться по дороге не упасть на льду под толстым слоем снега. Вне всяких сомнений, главной темой разговоров среди коллег становится – полная снега обувь. Вполне возможно, что многим из тех, кто сегодня все-таки добрался на работу, уже в скором времени придется уходить на больничный.

Из-за засыпанных снегом дорог не менее экстремально проходят и поездки на общественном транспорте.

«На каждом повороте маршрутку заносило. Было видно, как водитель, сжав крепко руки, выворачивает руль, чтобы удержать управление машиной. Всю дорогу казалось, что, либо мы вот-вот в кого-то врежемся, либо кто-то не справится с управлением и влетит в нас», – поделился впечатлениями от поездки на работу горожанин.

Складывается впечатление, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил использовать приход циклона «Бенедикт» для того, чтобы превратить Северную столицу в настоящий горнолыжный курорт. Остается только непонятным, почему страдать приходится обычным петербуржцам.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Прогнозируемая скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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