Коммунальщики Петербурга не смогли быстро ликвидировать последствия циклона «Бенедикт»

Несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся циклоне «Бенедикт», петербургские власти не смогли своевременно отреагировать на ситуацию, из-за чего на дорогах образовались большие пробки. По предварительным данным, за ночь с 29 на 30 ноября в городе выпала треть месячной нормы осадков.

Отмечается, что вечером первого дня на улицы вывели около 800 единиц спецтехники, которая вывезла почти 3,5 тысячи кубометров снега. Однако для того, чтобы город функционировал нормально, необходимо вывезти по меньшей мере 10 тыс. кубометров.

Источник: lennews.ru

При этом, как заявляли председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин и губернатор Северной столицы Александр Беглов, к предстоящей зимней уборке готовы 2,2 тысячи снегоуборочных машин. Согласно некоторым источникам, их количество не превышает 1,7 тысячи.

Источник: lennews.ru

Тем не менее, в 2019 году городские чиновники отмечали, что в условиях сильных снегопадов нужно большее количество спецтехники. В частности, говорилось, что парк должен составлять как минимум 3,5 тысячи снегоуборочной техники.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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