Проект «Горская» предотвратит отъезд специалистов из России

Генеральный директор строительной компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал, как создание проекта «Горская» повлияет на рабочие места для ведущих отечественных и зарубежных IT-специалистов.

Корупятник сообщил, что при формировании одного из основных драйверов развития «Горской» специалисты ориентировались на общие стратегические цели развития экономики Санкт-Петербурга. В ближайшие несколько лет Россию могут покинуть около 15 тысяч специалистов, поэтому в «Горской» будут созданы рабочие места.

«Мы планируем создать кампусы для отечественных и зарубежных IT-компаний. Почему важно строительство именно в Петербурге? За минувший год спрос на IT-специалистов в городе вырос на 78%. Кроме того, в Петербурге расположены ведущие технические вузы», – сказал Корупятник.

Для отбора специалистов компания «Мегалайн» анонсировала международный конкурс, состоящий из двух этапов. Членами жюри на отборе станут губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ведущие специалисты в профильных областях, а также представители строительной компании «Мегалайн».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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