Эксперт Простаков: трагедии при уборке снега будут повторяться, если не менять систему

Гибель рабочего «Водоканала» на снегоуборочных работах в Петербурге может стать не последней в череде трагедий, считает политолог Сергей Простаков.

В Санкт-Петербурге 3 декабря сотрудник «Водоканала» погиб на снегоплавильном пункте. Рабочего придавило снегоуборочной машиной. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли ничем помочь. Как сообщают СМИ, человек оказался зажат зубцами сепаратора снежного дробления.

Политолог Сергей Простаков предположил, что причина трагедии – в экономии на обучении и зарплатах сотрудников. Если игнорировать проблему финансирования, люди будут продолжать калечиться и погибать при выполнении работ.

«Очевидно, что стоит вопрос квалификации кадров. Проблема заключается и в их подготовке, и в системе стимулирования, которая обязательно должна включать достойный заработок. И если экономить на этом, то будут неизбежно случаться различные происшествия и трагические ситуации», – отметил Простаков.

Работа коммунальных служб также нуждается в изменениях, уверен эксперт. На сегодняшний день очевидно, что в Смольном не справляются с организацией процесса.

«В Санкт-Петербурге, как можно заметить, вся система коммунального хозяйства работает с видимыми всем проблемами. Поэтому начинать необходимо с качественных изменений в его функционировании, так как невозможно мириться с тем, что уже который год подряд мегаполис оказывается бессильным перед снегом», – подчеркнул Простаков.

Напомним, Санкт-Петербург накрыл снегопад, который принес циклон «Бенедикт». Обильные осадки показали неготовность города к зиме, так как очистить улицы и вывести снег до сих пор не удалось.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил о готовности Петербурга к зимнему сезону. По оценке градоначальника, в городе достаточно техники и рабочих рук для борьбы с последствиями осадков.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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