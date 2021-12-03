Глава ФЗНЦ Максим Шугалей выпустит книгу «Утраченный Петербург»

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей выпустит собственную книгу-альбом с воспоминаниями о Петербурге.

В 2019 году социолог уехал из Петербурга в Ливию, где должен был проводить социологические исследования. Ему удалось вернуться в родной город лишь спустя два года.

«Находясь в ливийской тюрьме в руках террористов, я потом не раз вспоминал эти улицы, это придавало мне сил», – написал он у себя в Telegram-канале.

После возвращения из ливийского плена Шугалей не узнал родной город. Социолог увидел, что много исторических памятников Петербурга оказались разрушены.

«Здесь не было войны, в отличие от других мест, где я бывал, но как много оказалось безвозвратно утеряно за это время», – добавил он.

Последние годы разделили Петербург на нынешний и утраченный, отметил Шугалей. Аналогичным образом время, которое глава ФЗНЦ провел в ливийской тюрьме, разделило его жизнь на «до» и «после». Именно это и натолкнуло Максима Шугалея на идею создать альбом, посвященный «боли каждого петербуржца». Книга российского социолога получила название «Утраченный Петербург».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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