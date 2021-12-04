«Ни дворников, ни техники»: Депутат Вишневский отметил отсутствие уборки заснеженных улиц Петербурга

Новый циклон «Даниэль», который пришел в Санкт-Петербург вслед за «Бенедиктом», стал серьезной проблемой для городских властей. Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратил внимание на несостоятельность коммунальных служб.

В своем Telegram-канале Вишневский сообщил, что коммунальные службы Северной столицы не проявляют никакой активности в период снегопада, свалившегося на город. Он добавил, что пришедшую в город метель можно назвать «проявлением высших сил».

«Снег идет с ночи. Или в Смольном разучились молиться, или бог их не слышит. Выходил сейчас, в нашем районе (Наличная-Новосмоленская набережная-Кораблестроителей) не наблюдается НИКАКОЙ уборки. Ни дворников, ни техники», – рассказал Вишневский.

Непогода в Петербурге на протяжении нескольких дней провоцирует многочасовые автомобильные пробки. Кроме того, граждане начали чаще обращаться за помощью к медикам по причине травм и ушибов. Так, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова, город оказался не готов к наступлению зимнего сезона.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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