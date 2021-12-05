Смольный третий день не комментирует ситуацию с погибшим в снегодробилке рабочим

Трагедия на снегоплавильном пункте в Петербурге третий день остается без реакции городских властей. Из-за отсутствия комментариев со стороны Смольного неизвестно, станет ли администрация помогать семье погибшего, как и неясно, какие меры будут приняты для исключения подобных ситуаций в будущем.

В пятницу, 3 декабря, на одном из снегоплавильных пунктов сотрудник ГУП «Водоканал» попал в сепараторную дробилку, получив травмы, несовместимые с жизнью. По факту произошедшего администрация предприятия выпустила пресс-релиз, в котором обещала расследовать несчастный случай и выяснить причины произошедшего, а также помочь семье погибшего работника. По данным СМИ, гибель могла произойти в результате нарушения правил техники безопасности. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудников принуждали к нарушению правил для ускорения приемки снега в плавильные печи.

На третий день после трагедии ни одна официальная структура, кроме ГУП «Водоканал» и силовых структур, не прокомментировали произошедшее. Пресс-служба комитета по энергетике, который курирует работу «Водоканала», никак не комментировала трагедию. Отсутствует упоминание гибели 45-летнего мужчины и на сайте губернатора Петербурга Александра Беглова.

Возможно, что официальный комментарий появится с началом новой рабочей недели в понедельник, 6 декабря. Между тем, произошедшее является выходящим из ряда вон, поэтому городские власти обязаны обратить на это внимание. Актуальным является вопрос, последуют ли меры поддержки семье погибшего со стороны Смольного, особенно если подозрения в халатности в отношении соблюдения техники безопасности подтвердятся.

Соответствующее мнение выражал адвокат Янис Юкша, который отметил, что сейчас нередки случаи нарушения техники безопасности по принуждению со стороны наблюдателя. Это происходит, когда прибыль становится приоритетнее человеческих жизней, добавил юрист.

«Есть конкретный собственник конкретной техники, который, очевидно, должен следить за техникой безопасности. Также если проверка этой техники, например, не проводилась, понесут наказание соответствующие должностные лица. Либо же те, кто эту технику поставляли», – резюмировал Янис Юкша.

Подозрения общественности в нарушении техники безопасности ради ускорения процесса плавления снега могут подтвердиться. С начала недели в Петербурге выпала треть от месячной нормы осадков и город завалило снегом. Хотя в октябре Смольный заявлял о готовности к непогоде, справиться с осадками чиновники все же не смогли. В итоге в Северной столице выросло количество ДТП, аварийных ситуаций и уровень пробок, с которыми Смольный не может справиться уже семь дней.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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