В Петербург вернулись «сосульки-убийцы»

В Северной столице после прошедшего снегопада появились гигантские сосульки. Коммунальные службы по каким-то причинам не спешат ликвидировать угрозу жизни и здоровью петербуржцев и очистить крыши от наледи.

Утром 6 декабря в Петербурге крыши не были очищены от гигантских сосулек, которые заметили в разных районах города. Ледовые образования нашли на улице Чайковского и на Галерной. Их длину оценили в несколько десятков сантиметров. Сосульки появились на других улицах.

Скриншот из соцсетей

Гигантские сосульки появились в Петербурге после обильного снегопада и небольшого потепления. Снег почти не прекращал идти с 30 ноября и продолжался двое суток. По состоянию на 6 декабря город также завален снегом, несмотря на уверения коммунальных служб в вывозе нескольких десятков тысяч кубометров осадков.

Вечером 5 декабря на сайте change.org появилась петиция, в которой правозащитник призвал губернатора Александра Беглова взять ответственность на себя и поставить на личный контроль вопрос об уборке снега. За считанные часы обращение собрало почти 1 000 подписей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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