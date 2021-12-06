В Петербург пришли аномальные морозы: побит рекорд 1893 года

В Санкт-Петербурге сегодня установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. В городе установились морозы, каких не было 128 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

«Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20, градуса что на 0,4 градуса ниже чем было в этот день в далеком 1893 году!», – написал метеоролог, отметив, что в 21 веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего два раза – 3 января 2002 года и 14 июля 2015 года.

Синоптик добавил, что ночь с 5 на 6 декабря стала самой холодной в Северной столице с начала зимы. Последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге были зарегистрированы 25 января 2019 года, уточнил он.

Аномальные холода в Северную столицу принес скандинавский циклон. Днем в понедельник в городе ожидается до минус 18 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы, отметил Леус.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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