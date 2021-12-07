Беглов переложил вину на петербуржцев в ситуации с неочищенными улицами

Петербургские коммунальщики застопорились с уборкой снега во дворах по вине жителей города – тех, кто оставил свои автомобили на обочинах дорог. Такое спорное заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник выступил с заявлением на «Радио России». Он отметил, что его подчиненные смогли справиться с уборкой снега, однако признал, что это вышло недостаточно оперативно. Вину при этом Беглов переложил на петербуржцев.

«Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике. Будут сделаны организационные выводы», – заявил Беглов в ходе выступления.

Губернатор подчеркнул, что разделяет недовольство петербуржцев сроками уборки, хотя только спустя неделю после начала снежного коллапса решил дать необходимые указания органам местного самоуправления и федеральным структурам, от которых зависит уборка.

Зима пришла в Петербург как раз к 1 декабря. Однако этот момент оказался для властей Северной столицы неожиданным. Выяснилось, что коммунальные службы вовсе не подготовились к приходу зимних осадков и опоздали с уборкой улиц. На тротуарах, проезжей части, во дворах скопилось опасное количество снега. Это провоцирует дорожные аварии, задержку общественного транспорта и, наконец, массовое недовольство граждан города. Но вместо конструктивного ответа Беглов решил обвинить в некачественной уборке петербуржцев.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»