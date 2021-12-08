В Карелии по ошибке снесли многоквартирный дом

В Карелии рабочие уничтожили многоквартирный дом, а потом выяснилось, что снести нужно было другое здание. Об этом сообщает местный портал «Карелия.Ньюс».

Под программу расселения попал дом №17 на улице Новокирпичной в городе Кондопоге. Демонтажники по ошибке снесли дом №28. При этом в администрации сообщили, что никто не пострадал, так как в здании давно никто не живет, оно отключено от коммуникаций.

Муниципальные власти утверждают, что дом собирались снести, но только в 2022 году. Подрядчик же признал свою ошибку и обязался за свой счет расчистить территорию.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в Карелии. Пять лет назад в Петрозаводске было снесено жилое здание. Рабочие перепутали улицу и вместо демонтажа дома на улице Пионерская провели работы на улице Пионеров. Тогда ситуация усугублялась тем, что в снесенном доме проживали люди.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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