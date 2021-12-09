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Четверг, 9 декабря 2021, 13:48 мск

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Массовое ДТП под Архангельском: очевидцы пополнили список участников аварии

В Архангельской области произошла массовая авария. В общей сложности столкнулись 22 автомобиля, причем, список участников ДТП пополнили те, кто остановился, чтобы сфотографировать случившееся.

По данным регионального управления ГИБДД, восемь аварий с участием 22 автомобилей произошло на федеральной трассе М-8 в районе деревни Любовское. Самой массовой из восьми зафиксированных стало ДТП с участием 11 легковых и одной грузовой машины.

По предварительным данным, помощь никому не потребовалась. «Зажатых нет, проезд не заблокирован, осуществляется по одной полосе», – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В полиции добавили, что причинами аварий, вероятно, стали неправильный выбор скорости, неправильная оценка ситуации на дороге. Явного дорожного фактора не выявлено.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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