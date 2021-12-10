Санкционный конфликт: почему губернатор Беглов не дружит с бизнесменом Пригожиным

Страх перед американскими и европейскими санкциями стал триггером конфликта губернатора Петербурга Александра Беглова и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Причем если второй в конфликте не участвует, о чем в открытую говорит журналистам, то градоначальник своих действий не стесняется.

В 2019 году состоялись выборы губернатора, он одержал победу. Важную роль в ней сыграл как раз Пригожин, предоставивший Беглову информационную и технологическую поддержку. Об этом не раз писали различные СМИ. Впрочем, и сотрудники предвыборного штаба губернатора нисколько не скрывали факт поддержки.

Однако после прихода к власти Беглова взаимоотношения двух игроков местной политики ухудшились. Связываемый с бизнесменом медиахолдинг не раз пытались связать с увеличением негатива в СМИ.

Причин, по мнению аналитиков, может быть две. Главная – страх Беглова перед санкциями.

Напомним, в феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, несколько компаний, в том числе «Конкорд менеджмент и консалтинг», финансировали «Агентство интернет-исследований». На предпринимателя были наложены санкции.

По мнению губернатора, работа компаний и предпринимателей, находящихся под санкциями, угрожает инвестиционному климату. Предвзятость Беглова отражается на желании иностранных игроков работать с губернатором: падение интереса инвесторов подтверждает падение почти в два раза инвестиционного рейтинга города. Как утверждают в Смольном, в этом губернатор склонен винить именно Пригожина.

«Он опасается, что участие Пригожина в любых проектах, связанных с Петербургом, сразу же выльется в санкции лично для губернатора. Тем более, что 22 сентября этого года фамилия Александра Дмитриевича действительно появилась в списке возможных санкционных лиц. Правда, не из-за Пригожина, а из-за разгона демонстраций в феврале этого года. Но это вызвало панику», – рассказал источник среди чиновников.

Бывший кандидат в Госдуму и политехнолог Илья Шестериков считает, что Беглов заботится о своем имидже, который, по его мнению, может пострадать из-за западных санкций. Шестериков подчеркнул, что Беглов склонен к нарциссизму, что и определяет его шаги в политике.

«Беглов вставляет Пригожину палки в колеса из-за своей сверх осторожности. Нынешний градоначальник Петербурга оценивает, как реальные риски того, что санкции минюста США, под которыми находится предприниматель, окажут негативное влияние на его имидж в будущем. Беглов, как многие политики, склонен к самолюбованию. Его пугает даже малейшая возможность перспективы потери влияния настолько, что он готов пойти на что угодно, лишь бы удержать в своих руках власть. Он предпринял столько усилий в ходе выборов, чтобы создать лояльный себе ЗакС и взять под контроль все процессы в Петербурге. Понятно хеджирование рисков даже внешних факторов. Поэтому Беглов максимально дистанцируется, всячески пытается лишить Пригожина возможности вести крупный бизнес в Петербурге и реализовывать важные инфраструктурные проекты. И это при том, что губернатор Александр Беглов сам попал в санкционный список. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», – пояснил эксперт.

Бизнесмен Пригожин – фигура для губернатора неудобная. Смольный предпочитает, чтобы в городе работали близкие губернатору предприниматели. Пригожин же становится для «бизнес-среды Беглова» слишком яркой фигурой – фамилия бизнесмена часто упоминается в западных СМИ.

Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе предположил, что губернатор вместо решения важных проблем, прежде всего – коммунальных, объявляет войну бизнесу.

«Санкции США против Пригожина никак не могут повлиять ни на Петербург, ни на Беглова. Но мнительный политик зациклился на факте наличия санкций и всеми силами пытается заблокировать все попытки Пригожина получить доступ к реализации больших проектов», – подчеркнул Турманидзе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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