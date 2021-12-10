Почему петербургские власти не хотят сотрудничать с санкционными компаниями

Петербургские компании предлагают множество инвестиционных проектов, направленных на совершенствование инфраструктуры Северной столицы, однако Смольный намеренно препятствует их реализации из-за международных санкций. Такое мнение высказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

По мнению Пригожина, такое положение вещей может быть связано с международными санкциями. Предприниматель упомянул об этом, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях, введённых Евросоюзом. Его ответ опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

Пригожин сообщил, что испытал серьёзные трудности из-за наложенных международным сообществом ограничений.

«Например, я был вынужден отказаться от собственности в Майами, Нью-Йорке и на Багамах. Сейчас это всё стоимостью в десятки миллиардов оформлено на подставных лиц. Их список строго засекречен и зашифрован, поэтому опубликовать я его не могу, но с удовольствием покажу при встрече», – сказал Пригожин.

Не менее болезненными для бизнесмена стали «санкции» внутри России, а именно в Северной столице. Чиновники Смольного блокируют инициативы санкционных компаний, несмотря на то, что они направлены на создание комфортной городской среды.

«Про санкции на территории России мне мало что известно, так как простой русский народ не очень в курсе, что это вообще такое, за исключением образованных людей в руководстве Санкт-Петербурга. Ввиду наложенных на меня санкций, они борются с любыми инвестиционными проектами моих компаний, направленными на улучшение инфраструктуры города. И их можно понять, ведь Пётр I прорубил окно в Европу, но не изготовил ставни», – подытожил Пригожин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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