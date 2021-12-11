В Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологии

В Санкт-Петербурге в частной клинике скончался шестилетний пациент. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Трагедия произошла в клинике на улице Шаврова в Приморском районе Северной столицы. Мальчику сделали наркоз с согласия матери, через несколько минут у ребенка остановилось сердце.

Прибывшие на место медики бригады скорой помощи 45 минут пытались реанимировать маленького пациента, но мальчик скончался.

По факту смерти ребенка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщают местные СМИ, причиной трагедии могла стать врачебная ошибка. Предположительно, сотрудники клиники могли перепутать дозировку, что и спровоцировало остановку сердца.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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