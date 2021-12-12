«Поддержать этих невероятных людей» – Шугалей о ситуации с долгами «Метростроя»

Уникальные специалисты по строительству метро Петербурга оказались беззащитны перед несправедливостью, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог обратил внимание на ситуацию с работниками АО «Метрострой». Они не получили зарплаты, которые обещал обеспечить Смольный. По словам Шугалея, он предполагал, что у метростроевцев есть профсоюз или какая-либо поддержка. Однако все оказалось не так.

«После похода сотрудников к Смольному и ответа КРТИ, решил вникнуть и поддержать этих невероятных людей. Многие сотрудники «Метростроя» не только не получили свои заработные платы, но ещё и потеряли выслугу лет и прочие компенсации при переходе в новое предприятие, организованное Смольным, несмотря на обещанный «безболезненный» переход», – написал Шугалей в своем Telegram-канале.

По его мнению, метростроевцы уже потеряли надежду получить помощь от Смольного. Социолог помог нескольким специалистам финансово и в юридическом оформлении документов.

При этом зарплатный долг перед сотрудниками «Метростроя» и его дочерними предприятиями достиг 759 млн рублей. Работникам даже пришлось выйти к Смольному, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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