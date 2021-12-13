В Петербурге четверых полицейских заподозрили в похищении человека и мошенничестве

В Санкт-Петербурге четыре сотрудника полиции были задержаны по подозрению в мошенничестве и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, преступление было совершено в октябре. Подозреваемые задержали двоих юношей, одному из которых было 17 лет, искавших на улице «закладки» с наркотиками. Полицейские потребовали с задержанных деньги, а потом отпустили.

О произошедшем стало известно родственникам одного из молодых людей, они обратились в управление собственной безопасности главка. По собранным материалам возбуждено уголовно дело о мошенничестве (ст. 159) и похищении человека (ст. 126) УК РФ, передает «Интерфакс».

«В случае подтверждения вины указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с законодательством», – отмечают в пресс-службе.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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