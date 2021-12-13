Смольный будет штрафовать водителей за парковку на газонах вместо развития парковок

Вместо организации новых бесплатных парковочных мест и развития общественного транспорта, администрация Александра Беглова учреждает новую структуру для сбора штрафов с автовладельцев. Эта инициатива вряд ли окажет положительное влияние на обстановку на дорогах, зато может поспособствовать выполнению нормы по сбору штрафов с водителей и формированию «триллионного» бюджета.

В скором времени в Петербурге заработает «Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства». Это ведомство было учреждено Государственной административно-технической инспекцией накануне. Сотрудники структуры будут передвигаться на специальных автомобилях, оборудованных системой автоматической фиксации нарушений. Инициатива реализуется с целью слежения за тем, чтобы автомобилисты не размещали свои машины у подъездов, мусорных контейнеров и на газонах. Для «нарушающих» постановление физических лиц штраф составит 3 тысячи рублей, а для юридических лиц ‑ 150 тысяч рублей.

На первый взгляд мера выглядит полезной и нужной, поскольку в Петербурге действительно остро стоит проблема нарушений правил парковки и захламленности узких дворов личным транспортом. В то же время ее целесообразность в условиях «снежного коллапса», о котором СМИ пишут с конца ноября, а также общего дефицита парковочных мест в городе, вызывает вопросы.

Даже без оглядки на зимний сезон город системно стоит в пробках из-за стремительно растущего количества приобретаемых жителями автомобилей. Это прямо говорит о том, что транспортная стратегия Петербурга не предусматривает пропаганды и развития системы общественного транспорта в целом. Вместо этого, власти Северной столицы, очевидно, решили пойти по пути наименьшего сопротивления – пополнить бюджет города за счет новых штрафов. Интересы и финансовые возможности горожан, которые и без того столкнутся с повышением налогов с начала 2022 года, в данном случае явно не учитываются.

Отметим, что учреждение «Управления по мониторингу состояния объектов и элементов и благоустройства» проводился на фоне недавно озвученного губернатором Бегловым плана по увеличению доходов Петербурга до триллиона к 2024 году.

С аналогичными целями уже реализован единый тариф для автомобилей категории «B» в зоне платной парковки в центре Петербурга с 1 декабря до 132 рублей, что на 60% больше, чем было ранее. При этом количество таких зон планируется расширить. Ни одно из перечисленных решений не нашло одобрения у горожан: в соцсетях люди пишут, что в данном случае качественной альтернативой могло бы выступить урегулирование дорог знаками.

Понятно, что увеличение доходной части бюджета методом «поборов» с населения, негативно отразится на общественных настроениях и благосостоянии петербуржцев. При наличии очевидных альтернатив в виде своевременного строительства новых станций метро, увеличения числа автобусов, коммерческих маршрутов и прочего, формирование новых контролирующих органов вряд ли позитивно отразится на репутации Александра Беглова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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