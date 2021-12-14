Плохая работа петербуржских коммунальщиков привела к несчастному случаю

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не сумел организовать качественную ликвидацию последствий минувших снегопадов. Следствием этого стал несчастный случай.

Вчера, 13 декабря, в Центральном районе Петербурга на голову мужчины упала льдина. По данным СМИ, он был доставлен в больницу, где находится до сих пор. Тем временем сотрудники жилкомсервиса активно чистят крышу.

Стоит отметить, что ранее город инспектировали работники ГАТИ. По итогам проверки они признали, что 87 из 250 крыш убраны неудовлетворительно. В связи с этим коммунальщикам были выписаны многочисленные штрафы на общую сумму свыше 2,2 млн рублей.

Примечательно, что еще осенью Александр Беглов заявлял о полной готовности Петербурга к зиме. Однако происходящее говорит об обратном.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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