Градозащитник назвал трагедией гибель петербуржцев от «сосулек-убийц»

Председатель движения «Красивый Петербург», общественник Красимир Врански раскритиковал Смольный в связи с падающими на головы горожан ледяными глыбами и «сосульками-убийцами». По его словам, происходящее в Северной столице уже сейчас похоже на трагедию.

Напомним, 14 декабря, во вторник, на одной из центральных улиц Петербурга на голову мужчины упала льдина. Утром сообщалось, что он находится в больнице. После инцидента местный жилкомсервис начал активно убирать крышу. Днем ранее в Адмиралтейском районе с дома №73 по набережной реки Мойки на голову женщины упала сосулька. Оба случая спровоцировали общественный резонанс и в очередной раз актуализировали новости о низкокачественной подготовке к зимнему сезону.

В беседе с корреспондентом Peterburg News Врански отметил, что инциденты с падением глыб льда и сосулек на граждан недопустимы. Он напомнил, что крыши находятся под юрисдикцией районных властей, а проверку должна проводить Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). К слову, ранее ведомство признало неудовлетворительным качество уборки 87 из 250 крыш, осмотренных в центре Петербурга. В этой связи коммунальные службы были оштрафованы более чем на 2,2 млн рублей.

«Естественно, ГАТИ должна следить, чтобы все вовремя убиралось. Да, это действительно трагедия, потому что летом мы вынуждены маневрировать между падающей штукатуркой, а зимой между падающими льдинами и сосульками. И это опять в очередной год у нас жертвы. Причем зима только началась. Честно, я не знаю, как воздействовать и влиять на наших чиновников, которые доводят все до такого состояния», – заключил общественник.

Напомним, обильные снегопады начались в Петербурге в конце ноября. Некачественная работа по уборке снега и халатность приводила и приводит к заторам на дорогах. Пешеходы и водители, в свою очередь, на официальных порталах городской администрации публикуют многочисленные жалобы. При этом СМИ обращали внимание, что Смольный игнорирует жалобы горожан на свисающие с крыш и фасадов сосульки.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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