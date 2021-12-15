Народный артист России Краско обратился к Путину из-за плохой уборки снега в Петербурге

Народный артист России Иван Краско опечален ситуацией с уборкой снега в Санкт-Петербурге. Актер подчеркнул, что огромные сугробы и гололед угрожают жизни и здоровью горожан. Также он обратил внимание на тяжелую жизнь пенсионеров во время снежного коллапса.

Краско недавно исполнился 91 год. Актер вынужден обратиться с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину, чтобы глава государства обратил внимание на проблему, которую не может решить губернатор Александр Беглов. Сам артист переживает за свое здоровье.

«У меня еще и со зрением проблемы, да и возраст – мне уже 91 год. Поэтому для меня все это опасно, если упадешь, то тазобедренный сустав, и все – инвалид до конца дней», – рассказал Краско.

Градоначальник Беглов сообщает, что Северная столица полностью готова к зимнему периоду, хотя на деле все наоборот. Краско считает Беглова сомнительной кандидатурой для города, а ситуацию с уборкой снега актер назвал кошмаром.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»