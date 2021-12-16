На Невском проспекте пьяный водитель сбил двух пешеходов, один погиб

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Невском проспекте, где пьяный водитель сбил двух пешеходов. В результате ДТП погибла девушка, еде один человек получил тяжелые травмы. Водитель задержан. Об этом сообщил региональный главк полиции.

По информации ведомства, около 22:30 накануне у дома №20 по Невскому проспекту водитель Volkswagen Polo с признаками опьянения наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый свет, после чего врезался в опору освещения.

В результате аварии на месте скончалась 23-летняя девушка, 26-летний мужчина доставлен с больницу в тяжелом состоянии.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Его задержали, передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранителей. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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