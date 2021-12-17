Музыкант Александр Розенбаум пожаловался на «снежный беспредел» в Петербурге

Народный артист России Александр Розенбаум посетовал на некачественную уборку улиц в Северной столице. Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
В ролике несколько машин встали в пробку из-за неубранного снега. «Вот это номер!», – комментирует ситуацию автор видео.
Розенбаум назвал беспределом ситуацию с уборкой Петербурга. Стоит отметить, все работы по очистке городских улиц от снега входят в компетенцию губернатора Александра Беглова.
Народный артист России Иван Краско ранее также обратил внимание на ситуацию. Актер направил жалобу на уборку снега в Петербурге президенту РФ Владимиру Путину.
Санкт-Петербург, Екатерина Попова
© 2021, РИА «Новый День»
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