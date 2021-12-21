В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней жила с умершей матерью

В Санкт-Петербурге спасли четырехлетнюю девочку, которая несколько дней провела в квартире с трупом матери. Об этом сообщает Mash на Мойке.
По данным телеграм-канала, в полицию обратились сотрудники такси, где работала 40-летняя женщина. Они рассказали, что коллега не выходит на связь, нет никакой информации о местонахождении ее и ее малолетней дочки.
Полиция дважды приезжала к квартире пропавшей в Приморском районе. В первый раз дверь правоохранителям никто не открыл и они уехали. Во второй раз полицейские услышали детский плач.
Ребенка вытащили через окно и увезли в Выборгскую детскую больницу. Предположительно, девочка прожила с умершей матерью три-четыре дня, точную дату смерти еще предстоит установить.
Отмечается, что смерть женщины не носит криминального характера. Семья не состояла на учете. По словам соседей, женщина не пила и работала, лишь иногда просила помочь с продуктами.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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