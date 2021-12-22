Спикер ЗакСа Бельский заявил, что высокопоставленные чиновники Петербурга могут быть только из Курортного района

В ходе брифинга Бельский рассказал, почему выходцы из Курортного района – сплошь все высокопоставленные чиновники.

Спикеру Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, пришедшему на эту должность прямиком из кресла вице-губернатора, журналисты задали вопрос о том, почему в Петербурге так много высокопоставленных чиновников из одного района – Курортного.

«Волею судеб так получается. Что могу сказать? Стремитесь поработать в Курортном районе!» – заявил Бельский.

Вопрос был задан не случайно – именно сегодня ЗакС Петербурга назначил нового члена избиркома Бориса Семенова. До этого Семенов был мэром города Зеленогорска Курортного района.

Выходцами из Курортного района также являются глава избиркома Наталья Чечина, благодаря которой Бельский и был выбран в городской парламент. Дело в том, что на проходивших этой осенью выборах было отмечено множество нарушений, которые отмечала глава ЦИК Элла Памфилова – в Петербурге даже работала специальная комиссия из Москвы.

Сам Александр Бельский так же ранее занимал должность мэра Сестрореца в Курортном районе, а стремительную карьеру сделал после того, как губернатором Петербурга стал Александр Беглов, который ранее был главой Курортного района.

Фактически Александр Бельский сегодня признался в кумовстве и очень избирательному подходу к выбору кадров на ключевые должности в городе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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