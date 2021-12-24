В Петербурге банда китайцев похищала студентов-соотечественников

В Санкт-Петербурге орудовала преступная группа иностранцев, которые похищали своих соотечественников с целью выкупа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители вышли на след банды еще в начале этого года. Четверо граждан Китая в 2020 году похищали студентов вузов и избивали их. Сейчас стали известны детали этого дела.

Следователи установили, что один из членов преступной группы в августе 2020 года пригласил 20-летнего китайца в дом в Санкт-Петербурге, где напал на него с сообщниками. Парня избивали руками и ногами, а потом закрыли в помещении и продержали там до утра. Вымогатели получили от него 350 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, от рук бандитов пострадали трое иностранцев, приехавших на обучение в Россию.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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