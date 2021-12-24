В Санкт-Петербурге не будет новогоднего салюта

Власти Санкт-Петербурга отказались от традиционного праздничного салюта в новогоднюю ночь. При этом работу общественного транспорта продлили. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Запуск фейерверков решили отменить, так как это является большим массовыми мероприятием, куда не может быть ограничен доступ посредством QR-кодов.

«Обычный традиционный салют является частью массовых новогодних мероприятий. В этом году его не будет, мы ориентированы на немассовые мероприятия», – сказал Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, стало известно, что метро, автобусы и другой общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 2.00. По словам вице-губернатора, так горожане и гости смогут гулять ночному городу и наслаждаться его убранством.

Ранее сообщалось, что ресторанам, барам и кафе разрешили работать на протяжении всей новогодней ночи, а введение QR-кодов в петербургских заведениях общепита и непродовольственных магазинах перенесли с 27 декабря на 2 января.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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