«Как бы нас не завалило всех вместе»: Андрей Ургант прокомментировал новые снегопады

Снегопады и «уборочный коллапс» в Санкт-Петербурге причиняют неудобства всем, кто ходит по городу. В числе недовольных сугробами на улице петербуржцев есть и знаменитости. В середине декабря народный артист Иван Краско написал президенту РФ открытое письмо, в котором назвал обстановку в городе с началом зимы невыносимой и рассказал, что в свои 91 год боится выходить из дома, так как территорию не убирают. Обращение актера поддержали многие коллеги по цеху, включая телеведущего и артиста Андрея Урганта.

«Петербург Ньюс» поинтересовался у артиста мнением о ситуации с уборкой сейчас, после получившего такой резонанс обращения и месяца зимы, за который коммунальщики могли бы настроиться на работу. Собеседник издания заметил, что первое время сугробы причиняли массу неудобств, но сейчас то ли все привыкли, то ли в самом деле начали чуть лучше убирать.

«Причиняло какое-то первое время, но мы же все привыкли. Когда было очень много снега…это же у нас волнами происходит, вдруг все встрепенулись и начали убирать снег, тогда стало хорошо. А в начале, когда снег выпал, было тяжело ходить, потому что приходилось по колено прямо в центре города в жидком снеге ходить, это, конечно, очень тяжело, особенно людям пожилым. Я пока считаю, что я еще молодой, но конечно, это причиняет неудобства», – сказал он.

Актер заметил некоторые улучшения ситуации с уборкой, но опасается, что новый циклон может «завалить нас всех вместе». По мнению Урганта, коммунальным службам нужно чаще прислушиваться к горожанам.

«Я только сегодня прибыл из Петербурга в Москву, завтра опять приезжаю в Петербург и, боюсь, как бы нас опять не завалило всех вместе. Надо коммунальным службам прислушаться к мнению горожан и постараться сделать это хорошо, пора бы уже», – сказал он.

Шанс привести город в порядок и наладить уборку все же есть, считает актер, отмечая, что «нашему народу свойственно невиданное неподражаемое терпение». Но Москва, по словам Урганта, убирается после снегопада гораздо активнее и лучше.

Днем ранее на плохую уборку в городе после снегопада посетовали в соцсетях певец Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев и лидер группы Little Big Илья Прускин. Розенбаум назвал состояние питерских дорог «беспределом», Лебедев употребил нецензурное определение, а Прускин в интервью блогеру Эльдару Джарахову заметил, что если в городе не смотреть наверх, можно запросто лишиться жизни из-за прилетевшей сосульки.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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